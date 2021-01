The Vampire Diaries, Joseph Morgan: 'Ecco quali erano inizialmente piani per Klaus'

La star di The Vampire Diaries Joseph Morgan, ha rivelato nel corso di un'intervista, quello che era piano originale per il suo personaggio Niklaus Mikaelson, prima che la serie spin-off The Originals diventasse realtà.

Secondo quanto riferito dall'attore, Klaus sarebbe dovuto apparire solo per quattro episodi, il che è molto difficile da credere, visto che poi è diventato uno dei personaggi preferiti dal pubblico.

"Ho firmato quel contratto della durata di sei anni, ma dovevo apparire solo per quattro episodi. Sarei anche potuto ritornare per qualche breve apparizione ma nulla era certo. Tutti credevamo che Klaus sarebbe morto alla fine della terza stagione. Quindi sarei arrivato alla fine della seconda stagione, avrei fatto un po' di casino, sarei stato il cattivo e poi quei bravi ragazzi dei fratelli Salvatore mi avrebbero sconfitto alla fine della terza stagione".

Joseph Morgan pensava che The Vampire Diaries sarebbe stato un buon trampolino di lancio e che sarebbe stata però solo una breve parentesi nel corso della sua carriera: "Mi andava più che bene apparire per pochi episodi. Sarebbe stato un buon inizio, e mi tenevo occupato per ottenere uno show tutto mio. Poi sono successe tante cose velocemente. In breve tempo è diventato il personaggio preferito dei fan e io mi divertivo sempre più ad interpretarlo. Così abbiamo capito che The Vampire Diaries da solo non avrebbe potuto rendere giustizia a Klaus".

Intanto mentre Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno deciso di dedicarsi alla produzione di bourbon, un'altra star della serie ha allargato la sua famiglia. Infatti Candice Accola è diventata nuovamente mamma.