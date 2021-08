The Vampire Diaries: Julie Plec ricorda una reazione dei fan che la lasciò 'inorridita'

Damon Salvatore è uno dei personaggi più apprezzati di The Vampire Diaries. Presentatosi come un villain arrivato in città per rovinare la vita di suo fratello Stefan, nel corso delle stagioni abbiamo avuto l'opportunità di vedere il suo lato vulnerabile. Ma gli sceneggiatori dello show hanno rivelato che le cose non sarebbero dovute andare così.

Julie Plec ha infatti ammesso nel corso di un'intervista per Entertainment Weekly che la loro volontà non era quella di creare un "adorabile cattivo". I produttori, inizialmente, avevano trovato molte difficoltà nel comprendere quale fosse la "voce" di Damon. "Per i primi tre o quattro episodi, ogni volta che qualcuno del network leggeva uno script e ci diceva 'si ma qual è l'obiettivo di Damon? Cosa desidera?' noi eravamo tipo 'Oddio, vuole solo fare lo stronzo'," ha dichiarato la Plec. Dunque la volontà era semplicemente di creare un personaggio cattivo, che faceva del male solo perché gli andava.

Gli spettatori, però, non lo hanno visto così e hanno influito molto sul personaggio di Damon. Ai loro occhi il fratello maggiore dei Salvatore era un incompreso, e qualunque sua azione, per quanto orribile, trovava una giustificazione. A questo punto gli sceneggiatori hanno capito che avrebbero dovuto fare qualcosa, anche perché l'eroe vero della storia, Stefan, stava perdendo terreno. "Abbiamo pensato 'Facciamogli fare qualcosa di davvero sbagliato, di imperdonabile, così possiamo continuare a far sì che Damon sia il cattivo anche nella prossima stagione e Stefan sia l'eroe" ha raccontato la Plec durante l'intervista. E da qui l'idea di fargli spezzare il collo a Jeremy, il fratello della ragazza di cui si stava innamorando.

Ma anche in questo caso, nulla di fatto. Gli spettatori continuavano a simpatizzare per Damon anche di fronte a qualcosa di così orribile. Ed è qui che i produttori e gli sceneggiatori di The Vampire Diaries si sono dovuti arrendere alla volontà del pubblico. "Eravamo inorriditi - ha dichiarato Julie Plec - Eravamo tipo, 'cosa abbiamo fatto? In pratica abbiamo accidentalmente creato la coppia da poster che romanticizza l'idea di mascolinità tossica.' Le donne lo amavano e non riuscivamo proprio a capirlo."

Probabilmente ad aiutare il personaggio ad emergere sarà stato il carisma del suo interprete, Ian Somerhalder, o forse il suo incredibile feeling con la protagonista Elena Gilbert. Chissà, fatto sta che il pubblico non l'ha mai visto come il villain che Julie Plec e tutti gli altri ci volevano raccontare. E se Damon Salvatore e The Vampire Diaries vi mancano ecco dove potete guardare tutte le stagioni in streaming.