Da The Vampire Diaries a Legacies, la tradizione continua: è tempo di Decade Dance

I fan di The Vampire Diaries saranno felici di sapere che anche in Legacies potranno provare il brivido del Decade Dance (e di tutti i guai che generalmente seguono).

Abiti, strass, tacchi e papillon a portata di mano anche per Legacies, dove si manterrà la tradizione iniziata in The Vampire Diaries, e si darà spazio al ballo scolastico a tema conosciuto come Decade Dance, che non ha mai mancato di regalare avvenimenti più che degni di nota.

“Dio, ne abbiamo scritti così tanti per il vecchio show [TVD]... Io e Julie [Plec] amiamo riprendere elementi dalla vecchia serie per portarli in Legacies, perchè è stata una parte così importante della nostra vita, così come lo è ora il nuovo show. È davvero un'esperienza bellissima, poter vivere quella linea temporale" ha dichiarato il produttore esecutivo Brett Matthews.

Il Decade Dance di Legacies, però, avverrà grazie ad Alaric (Matt Davis) e Caroline (Candice King), che riprenderanno la tradizione del loro vecchio liceo, Mystic Falls High, e la porteranno alla Salvatore School.

"Era qualcosa che per noi aveva perfettamente senso che migrasse da una parte all'altra. Sono sicuro che Caroline Forbes abbia avuto un ruolo fondamentale nella decisione. Quelle tradizioni legano questa famiglia. Ovviamente, quei personaggi erano una famiglia a modo loro, uno strano modo, che ci fossero o meno legami di sangue. Ma le tradizioni rimangono" continua Matthews.

E il primo Decade Dance di Legacies sarà a tema... Anni '80.

"Thomas Brandon è stato il mio brillante co-sceneggiatore per l'episodio. Io e lui siamo figli degli anni '80, come anche molti del cast e della crew. Gli anni '80 fanno parte del nostro codice genetico. È per questo che si siamo letteralmente buttati nell'atmosfera: per noi è nostalgico, è divertente, è molto specifico, e questa specificità è ciò rende bella la televisione, e speciali gli episodi. È quello che cercavamo di ottenere in questo caso" conclude.



Legacies è in onda ogni giovedì su The CW (mentre qui trovate la nostra recensione della prima stagione di Legacies).