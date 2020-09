The Vampire Diaries: ecco la lista dei migliori personaggi della serie

The Vampire Diaries è la serie televisiva sviluppata da Kevin Williamson e Julie Plec, che per ben 8 stagioni, dal 2009 al 2017, ha raccontato le vicende di Elena Gilbert e dei fratelli Salvatore nella fittizia cittadina di Mystic Falls. Scopriamo insieme la lista dei personaggi preferiti della serie, dal peggiore al migliore, stilata da TV Line.

Passiamo velocemente in rassegna le posizioni dalla 25 alla 6, dove troviamo personaggi certamente importanti che hanno segnato la storia di questo show tra cui le migliori amiche di Elena, Bonnie e Caroline oppure i fratelli Mikaelson o Alaric Saltzman.

25. Vincent Griffith

24. Landon Kirby

23. Jenna Sommers

22. Tyler Lockwood

21. Jeremy Gilbert

20. Camille ‘Cami’ O’connell

19. Sheriff Elizabeth Forbes

18. Freya Mikaelson

17. Marcel Gerard

16. Rebekah Mikaelson

15. Alaric Saltzman

14. Sheriff Matt Donovan

12-13. Lizzie And Josie Saltzman

11. Malachai ‘Kai’ Parker

10. Hope Mikaelson

9. Hayley Marshall

8. Elijah Mikaelson

7. Bonnie Bennett

6. Caroline Forbes

Concentriamoci invece con maggior attenzione sulla Top Five dove al quinto posto troviamo proprio la protagonista femminile della serie Elena Gilbert poi divenuta Salvatore. Questa posizione così altina dipende certamente dal suo carattere molto taciturno e dai suoi atteggiamenti talvolta incomprensibili che non le hanno mai permesso di entrare a pieno nel cuore del pubblico. La seguono a ruota i fratelli Salvatore, Damon e Stefan. Il primo sicuramente più amato del secondo per il suo carattere più aperto ed espansivo e per la sua sagace ironia.

Al secondo posto troviamo Katherine Pierce, la famosa doppelgänger di Elena, amata sicuramente più della sua controparte umana per il suo carattere molto più interessante e per i suoi modi spesso sopra le righe. Al primo posto c'è invece Klaus Mikaelson, il personaggio meglio riuscito della serie tanto da meritarsi addirittura uno spin-off, forse perché anche molto più complesso ed articolato psicologicamente rispetto agli altri.

A proposito di Klaus, date un'occhiata a questo approfondimento sulla carriera della star di The Vampire Diaries e The Originals, Joseph Morgan e divertitevi con questi meme a lui dedicati.