The Vampire Diaries: quali sono i migliori 5 episodi della serie?

Uno degli spettacoli più popolari e ben accolti nella storia della CW è stato The Vampire Diaries. Ha funzionato per otto stagioni, è stato il trampolino di lancio di alcuni attori davvero talentuosi e ha generato due spin-off di successo perché il pubblico voleva semplicemente rimanere nel mondo che hanno creato.

La maggior parte degli spettatori che l'hanno amata ne sentono adesso la mancanza. Quel desiderio di rivivere la serie porta i fan a rivedere i loro momenti topici dato che ogni mattina la serie va in onda su Italia 1.

In otto stagioni, ci sono stati molti momenti sbalorditivi che hanno lasciato i fan senza parole. Scene di combattimento esilaranti, morti di personaggi emotivi, storie d'amore commoventi, colpi di scena scioccanti, insomma questa serie aveva tutto. Cerchiamo di vedere insieme quali sono stati i migliori 5 episodi di The Vampire Diaries che non vanno assolutamente persi:

Il giorno della Fondazione (episodio 22, stagione 1): la prima stagione si è sviluppata proprio per concludersi con questo episodio. Ci ha dato la prima occhiata alla squadra di Damon / Alaric mentre tentavano di fermare il piano di John Gilbert di uccidere tutti i vampiri a Mystic Falls. Le vite sia di Stefan che di Damon erano in pericolo, Bonnie prese una posizione per ciò che riteneva giusto, Tyler fu influenzato da un dispositivo soprannaturale e Jeremy prese una decisione che avrebbe avuto gravi conseguenze. Tutti quei fili della trama si sono riuniti per un episodio pieno di emozioni. Il defunto (episodio 22, stagione 3): la terza stagione si è conclusa con questo episodio. Era così bello che avrebbe funzionato anche come finale di serie. Possiamo osservare un Klaus più vulnerabile che mai e il vampiro appena trasformato Alaric a caccia di lui. C'è un momento in cui Alaric si scontra con Klaus e sembrava che tutti i vampiri della sua stirpe (inclusi Stefan, Damon e Caroline) sarebbero morti. Rebekah costringe Elena ad andare fuori strada e quest'ultima annega e poi uccide anche Alaric come parte di un incantesimo. La morte di Elena sembrava essere la fine finché non fu rivelato che era morta con sangue di vampiro nel suo corpo. Questo colpo di scena cambiò l'intera direzione della serie. Il diploma (episodio 23, stagione 4): questo episodio ha visto il cast principale finalmente diplomarsi al liceo, ma c'era molto di più in ballo. Il velo tra i vivi e i soprannaturali era stato abbassato, portando i morti a tornare a Mystic Falls per regolare i vecchi conti. Il momento clou è stato probabilmente l'arrivo a sorpresa di Klaus nel momento giusto per salvare Caroline e le sue amiche. Poi le ha fatto un commovente regalo di laurea per dimostrarle quanto ci tenesse a lei. L'episodio si è concluso con un enorme shock, poiché Stefan scopre di essere un doppelganger di Silas. Casa (episodio 22, stagione 5): Stefan è stato ucciso e Caroline apre l'episodio in lutto. In realtà è intrappolato dall'altra parte della realtà. I fan hanno assistito al ritorno di diversi personaggi deceduti come Alaric Saltzman, Lexi Branson e Sheila Bennett. Bonnie e Damon escogitano un piano per riportare indietro quelli che avevano perso dall'Aldilà. Ricevono aiuto da Liv, Matt, Jeremy e altri, causando il tipico sforzo di squadra che questo spettacolo ci ha dato quando era al suo meglio. Ero in vena di poesia (episodio 16, stagione 8): il finale di serie arriva dopo ben 171 episodi. The Vampire Diaries si è concluso dicendo un commosso addio ai personaggi che avevamo imparato ad amare per quasi un decennio. La serie ci ha dato uno sguardo alla felicità e alla pace che ogni personaggio ha trovato dopo la morte. La costruzione della scuola per bambini soprannaturali con il finanziamento di Klaus è stata quasi il momento migliore, ma il vero punto forte sono stati i minuti finali: Elena incontra i membri della sua famiglia e i fratelli Salvatore nell'aldilà, concludendo la serie con una nota perfetta.

