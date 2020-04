The Vampire Diaries, che fine hanno fatto Nina Dobrev e gli altri?

Dopo otto stagioni la serie CW The Vampire Diaries si è conclusa nel 2017, e la notizia del giorno per i fan italiani è che lo show torna su La 5 dal 9 aprile. Un'ottima occasione per distrarsi in tempi di quarantena, rivedendo o magari scoprendo per la prima volta i 171 episodi complessivi.

Chi invece è cresciuto con The Vampire Diaries o comunque ha seguito negli anni le vicende di Elena, Damon e Stefan, sarà curioso di sapere come sono proseguite la vita e la carriera degli attori dalla fine delle serie.

Nina Dobrev è stata Elena Gilbert fino al 2015, per poi tornare nel finale di serie. Non è ancora riuscita a replicare il successo di The Vampire Diaries e la sua carriera non si è impennata come sarebbe stato lecito aspettarsi. La sitcom Fam della CBS, di cui era protagonista, è stata infatti cancellata dopo appena una stagione. Dopo la fine della relazione con il collega Ian Somerhalder, l'attrice non è riuscita ancora a trovare una stabilità nemmeno dal punto di vista sentimentale. Un video pacificatore ha però sancito il ritorno in buoni rapporti con il suo ex.

L'interprete di Damon Salvatore, invece, è sposato dal 2015 con Nikki Reed (Twilight), dalla quale ha avuto anche una bambina. Anche la sua carriera di attore è però in una fase di stallo, dopo la cancellazione - anche in questo caso dopo una stagione - della serie V-Wars, disponibile su Netflix.

Paul Wesley (Stefan Salvatore) è intenzionato a intraprendere la carriera da regista: si è cimentato dietro la macchina da presa già in alcuni degli ultimi episodi di The Vampire Diaries e dello spin-off Legacies. Lo scorso anno ha sposato, in seconde nozze, Ines De Ramon.