The Vampire Diaries: che fine ha fatto Nina Dobrev, l'attrice di Elena

La star di The Vampire Diaries Nina Dobrev ha scioccato i fan nel 2015 quando ha lasciato lo show durante la sua sesta stagione. Basato sulla serie di romanzi sui vampiri di LJ Smith, l'adattamento è continuato per altre due stagioni senza di lei, il che è stato inaspettato, considerando che la serie era incentrata sul personaggio di Elena Gilbert.

Tuttavia, con lo sviluppo di varie storie all'interno di The Vampire Diaries, l'attenzione verso Elena è andata scemando. Il suo allontanamento, comunque, scosse tutti, ma vediamo perché se ne andò e che fine ha fatto adesso.

Le ragioni del suo allontanamento furono molto semplici: l'attrice non voleva più continuare il progetto The Vampire Diaries e ha iniziato a dedicarsi ad altri lavori sia televisivi che cinematografici. Nonostante ciò, il suo personaggio è ritornata nel 2017 per il finale di serie. Per sfruttare appieno il ruolo di ospite di Dobrev, l'episodio finale, "I Was Feeling Epic", includeva anche un cameo della sosia di Elena, Katherine. Gran parte dell'episodio si è concentrato sui personaggi che tentano di spezzare la maledizione e decidono di trovare Elena nel suo stato di limbo tra la vita e la morte. Una volta che è stata finalmente liberata da Bonnie, Elena viene mostrata mentre vive una vita lunga e felice con Damon, con entrambi ora umani.

Dopo aver lasciato The Vampire Diaries, Dobrev ha continuato la sua carriera di attrice, con ruoli in film come Flatliners (2017), XXX: Il ritorno di Xander Cage (2017), Dog Days (2018) e Run This Town (2019). Ha anche recitato e prodotto la commedia Sick Girl. Il più notevole credito televisivo post-Vampire Diaries di Dobrev è il suo ruolo da protagonista nella sitcom di breve durata della CBS Fam. È anche la protagonista e la produttrice esecutiva dell'adattamento televisivo del thriller storico del 2019 dell'autore Greer Macallister, Woman 99.

In ogni caso sembra passata una vita da quando The Vampire Diaries faceva il suo debutto su The CW, all'epoca in cui i vampiri erano tornati di moda grazie al grande successo ottenuto da Twilight. Eppure, era solo il 2009, e allora la maggior parte del cast principale dello show non aveva ancora conosciuto la fama (il più noto era sicuramente Ian Somerhalder grazie a Lost). Chissà che un giorno non arrivi anche una vera e propria reunion del cast di The Vampire Diaries, magari per un possibile revival?