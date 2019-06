The Vampire Diaries: Nina Dobrev e Paul Wesley non si sopportavano nella prima stagione

È proprio vero, lo schermo a volte inganna. Ad esempio, potreste pensare che gli attori della vostra serie tv preferita si adorino, vedendoli così affiatati in tv. Eppure, spesso succede proprio il contrario... Esattamente come è accaduto per Paul Wesley e Nina Dobrev, le due star del popolare show targato The CW, The Vampire Diaries.

Sono passati già due anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di The Vampire Diaries, ma di tanto in tanto, è ancora possibile imbattersi in qualche guerra/discussione animata tra shipper della serie: Delena o Stelena? Questo era (ed è ancora) il dilemma.

E se spesso le relazioni o taluni accadimenti on-screen possono riflettersi nella vita reale, questo non sembra essere stato il caso dell'irresistibile attrazione tra Stefan/Paul Wesley e Elena/Nina Dobrev, almeno inizialmente.

Quest'ultima avrebbe infatti confessato di non aver provato la minima simpatia nei confronti del collega durante le riprese della prima stagione della serie, e che la cosa era reciproca: "Paul e io non andavamo d'accordo agli inizi dello show. C'era del rispetto da parte mia nei suoi confronti, ma nessuna simpatia." E prosegue "Ricordo che una volta andata in onda la serie, tutti mi chiedevano se noi due stessimo insieme nella vita reale. Pensavano tutti che ci fosse parecchia chimica tra noi. Adesso capisco che c'è una linea davvero sottile tra amore e odio, e che all'epoca ci disprezzavamo così tanto che poteva sembrare amore, ma... Per i primi 5 mesi di riprese, davvero non ci potevamo vedere!"

Meno male che con il tempo le cose sono cambiate, e i due sembrano essere diventati davvero amici.