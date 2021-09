The Vampire Diaries non doveva esistere: il retroscena segreto sulla produzione

The Vampire Diaries è stato uno degli show più amati del suo network superando anche numerosi record e raggiungendo vette di successo inaspettato. In realtà, però, inizialmente vi erano dei piani che andavano tra il non produrlo e il finirlo immediatamente.

Il primo dubbio sulla produzione dello show venne proprio al suo co-creatore e produttore esecutivo Kevin Williamson. Nel corso di un'intervista con il The Hollywood Reporter disse:

"Molto, molto, molto tempo fa, Alloy Entertainment aveva portato i libri nel mio ufficio, dicendo: 'Che ne dici di un film?' Io sinceramente non avevo letto i libri e quindi dissi di no sia sulla premessa sia sull'idea. Sembrava solo una produzione che seguiva la sica di Twilight e non volevo seguirla. Poi, anni dopo, The CW è venuta da me con un nuovo progetto e le cose cambiarono."

A questo secondo prodotto, sempre Williamson, credette ciecamente:

"Quando si legge il primo libro pensi: ma questo è Twilight. La premessa è la stessa: si sa, una ragazza incontra un vampiro. Andando avanti con il secondo si inizia a realizzare che sono due cose distinte. Sono due cose da separare e andando avanti nella lavorazione è stata una specie di sfida. Ci chiedevamo cosa potevamo fare di diverso, cosa potevamo aggiungere. Abbiamo pensato molto all'episodio pilota proprio a causa di queste somiglianze: il primo giorno di scuola, lui che arriva in città. Una volta entrati nella storia abbiamo dovuto presentare i personaggi. Nel pilota, in 42 minuti, ci sono dieci personaggi. Ora, finalmente, possiamo rilassarci e raccontare le storie settimanalmente."

Insomma, menomale che Williamson ha cambiato idea accettando una nuova riproposizione, altrimenti nessuno avrebbe potuto vedere uno degli show più amati di sempre. In ogni caso sembra passata una vita da quando The Vampire Diaries faceva il suo debutto su The CW, all'epoca in cui i vampiri erano tornati di moda grazie al grande successo ottenuto da Twilight. Eppure, era solo il 2009, e allora la maggior parte del cast principale dello show non aveva ancora conosciuto la fama (il più noto era sicuramente Ian Somerhalder grazie a Lost). Chissà che un giorno non arrivi anche una vera e propria reunion del cast di The Vampire Diaries, magari per un possibile revival?