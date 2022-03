The Vampire Diaries: tutte le otto stagioni in arrivo su Netflix, ecco quando!

Con un post sui suoi canali social, Netflix ha appena annunciato l'arrivo di tutte le stagioni di The Vampire Diaries in streaming. La serie teen sviluppata da Kevin Williamson e Julie Plec, basata sulla serie di romanzi Il diario del vampiro scritta da Lisa J. Smith, è andata in onda per un totale di otto stagioni, 171 episodi, dal 2009 al 2017.

Netflix pubblicherà tutte le stagioni di The Vampire Diaries a partire dal 30 aprile prossimo, quindi esattamente tra un mese a partire da oggi, e chiede a tutti i suoi fan di schierarsi: "Team Stelena o Team Delena?".

Qualche tempo fa, il creatore dello show Kevin Williamson ha rivelato che The Vampire Diaries non sarebbe dovuta esistere, ecco perché: "Molto, molto, molto tempo fa, Alloy Entertainment aveva portato i libri nel mio ufficio, dicendo: 'Che ne dici di un film?' Io sinceramente non avevo letto i libri e quindi dissi di no sia sulla premessa sia sull'idea. Sembrava solo una produzione che seguiva la scia di Twilight e non volevo seguirla. Poi, anni dopo, The CW è venuta da me con un nuovo progetto e le cose cambiarono".

A questo secondo progetto, sempre Williamson, credette ciecamente: "Quando si legge il primo libro pensi: ma questo è Twilight. La premessa è la stessa: si sa, una ragazza incontra un vampiro. Andando avanti con il secondo si inizia a realizzare che sono due cose distinte. Sono due cose da separare e andando avanti nella lavorazione è stata una specie di sfida. Ci chiedevamo cosa potevamo fare di diverso, cosa potevamo aggiungere. Abbiamo pensato molto all'episodio pilota proprio a causa di queste somiglianze: il primo giorno di scuola, lui che arriva in città. Una volta entrati nella storia abbiamo dovuto presentare i personaggi. Nel pilota, in 42 minuti, ci sono dieci personaggi".

Chissà che un giorno non arrivi anche una vera e propria reunion del cast di The Vampire Diaries, magari per un possibile revival?