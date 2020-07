The Vampire Diaries, che fine ha fatto Paul Wesley?

I fan di The Vampire Diaries ricorderanno sicuramente due volti più di ogni altro: quello di Ian Somerhalder e quello di Paul Wesley. Concentriamoci per qualche istante sul secondo e cerchiamo quindi di scoprire dove l'abbia portato la carriera dopo la fine dello show concluso nel 2017.

Va detto che anche prima di The Vampire Diaries Wesley non fosse esattamente l'ultimo arrivato: l'attore aveva già in curriculum diverse apparizioni in progetti importanti tra grande e piccolo schermo, si pensi ad esempio a Minority Report, Sentieri, Smallville o The OC.

Il successo nei panni di Stefan Salvatore avrebbe dunque potuto rappresentare la svolta definitiva nella sua carriera, che ad oggi sembra procedere un po' a rilento: al cinema, ad esempio, l'ultima apparizione di Wesley risale al 2016 (il film era The Late Boomer, di Kevin Pollak).

Un po' meglio va invece sul fronte televisivo: nel 2018 Wesley entra infatti a far parte del cast di Tell me a Story, serie tutt'oggi in corso. Occhio, però, perché non si vive di solo cinema: insieme al fido Ian Somerhalder, infatti, Wesley di è recentemente dato alla produzione di rum. Prorpio l'alcol, invece, è stato causa di guai recentemente per un collega dei due: una star di The Vampire Diaries è infatti stata arrestata per guida in stato d'ebbrezza poco tempo fa.