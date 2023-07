The Vampire Diaries, Paul Wesley è chiaro: 'Non mi manca per niente essere un vampiro'

Paul Wesley, lo Stefan Salvatore di The Vampire Diaries è tornato a parlare della serie tv che spiegando di non avere nessuna intenzione di tornare nei panni del suo personaggio per nessuna nuova stagione, remake o reboot e che, dopo essere stato un vampiro per otto stagioni non ha più intenzione di interpretare quel tipo di personaggio.

Dopo avervi rivelato un incredibile retroscena sulla produzione di The Vampire Diaries, vi riportiamo le parole dell’attore del New Jersey che non sembra minimamente intenzionato a mettere in conto un suo ritorno nel ruolo che lo ha reso celebre.

Parlando a InStyle, Wesley ha spiegato come non gli manchi affatto essere un vampiro: “Non mi manca niente dell’interpretare lui e non lo dico in senso negativo. Otto anni sono tanti e sono felice di aver messo da parte questa storia. Otto stagioni. Dato che la serie è durata così a lungo, per non diventare monotona ogni stagione ha avuto un arco narrativo diverso. A un certo punto il mio personaggio era il male puro e aveva iniziato come il buono per finire come il buono, Ma mi piaceva la sfida di cercare di mantenere il personaggio godibile”.

Wesley attualmente sta lavorando in Star Trek: Strange New World, mentre le ultime notizie a proposito di un nuovo capitolo di The Vampire Diaries parlano di un progetto ancora tutto da realizzare.

In attesa di capire di più sul futuro della serie, vi lasciamo a un articolo che spiega se davvero The Vampire Diaries vale la pena di essere recuperato da chi non lo abbia ancora visto.