The Vampire Diaries, il reboot è in arrivo? La risposta della star Nina Dobrev

Le produzioni cinematografiche e televisive sono sempre interessate a sequel, spin-off e reboot delle proprietà intellettuali che più hanno generato profitti negli anni, un sistema che si applica bene sia per i film che per le serie tv di successo. Non fa eccezione The Vampire Diaries, ma Nina Dobrev crede sia ancora troppo presto per un reboot.

The Vampire Diaries è probabilmente diventato uno dei franchise più prolifici nella storia di The CW, non solo per la sua lunga durata, ma anche per le serie spin-off The Originals e Legacies. Data la natura in continua evoluzione dei reboot, dei remake e dei revival televisivi, ci si è chiesti se The Vampire Diaries potesse o meno entrare a far parte di questa lista, ma sembra che probabilmente non accadrà molto presto.

In una recente intervista rilasciata a The Jess Cagle Show di Sirius XM, l'ex star di The Vampire Diaries Nina Dobrev ha dichiarato che, sebbene sarebbe felice di riunirsi al resto del cast della serie, è "troppo presto" per aggiornare la storia dello show. Nel frattempo, vi rimandiamo a un nostro approfondimento su The Vampire Diaries.

"Oh mio Dio, penso che sia davvero troppo presto per parlare di un reboot, perché non è nemmeno finito così tanto tempo fa", ha spiegato la Dobrev. "Ma sono molto legata a Paul [Wesley] e Kayla [Ewell] e Candice [Accola], e Kat [Graham], e la lista continua perché è stata una parte così importante delle nostre vite per così tanti anni. Quindi è difficile non rimanere in contatto con tutti e vederci quando possiamo".

A chi non manca affatto essere un vampiro è Paul Wesley, invece.

La Dobrev ha anche affrontato la questione se tornerà o meno nel mondo dei media legati ai vampiri, sostenendo: "Penso che dipenda sempre dal ruolo e dal regista. Non direi mai che non tornerò più in ruoli simili, perché se dovesse esserci Steven Spielberg alla regia o se Martin Scorsese stesse preparando un film sui vampiri in arrivo e ci fosse un grande ruolo in grado di mettermi alla prova in qualche modo, forse, accetterei sicuramente".