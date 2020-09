The Vampire Diaries, ecco la reunion di Nina Dobrev e Paul Wesley su Instagram

Le star di The Vampire Diaries Nina Dobrev e Paul Wesley, interpreti rispettivamente di Elena Gilbert e Stefan Salvatore nella serie The CW, si sono riuniti su Instagram per condividere una foto in compagnia dei loro cuccioli.

"È difficile insegnate dei nuovi trucchi ad un vecchio amico" ha scritto l'attrice nel post che potete trovare in calce. La reunion arriva più di un anno dopo che la Dobrev ha rivelato che i due "non si sopportavano" durante i primi tempi sul set di The Vampire Diaries.

"Io e Paul non andavamo d'accordo all'inizio della serie. Rispettavo Paul Wesley, ma non mi piaceva" aveva spiegato l'attrice (via Digital Spy). "E ricordo che, prima di che lo show andasse in onda, tutti mi chiedevano se io e Paul uscissimo insieme nella vita vera. Credevano tutti che avessimo una buona alchimia nella serie. Ho capitolo solo ora che c'è una sottile linea tra odio e amore, e ci siamo disprezzati così tanto che alla fine era amore. Ma per i primi cinque mesi di riprese non siamo andati d'accordo."

Wesley è tornato a scherzare sull'argomento proprio di recente, quando in un video su Instagram ha assicurato alla Dobrev: "Se c'è una cosa di cui sono sicuro riguardo a me stesso, è che non porto rancore. È passato! È tutto passato!", prima di buttarla in piscina.

La Dobrev, lo ricordiamo, tornerà sul piccolo schermo come protagonista di Woman 99. Per altre notizie, vi lasciamo invece agli ultimi ruoli di Paul Wesley.