The Vampire Diaries, reunion in vacanza per le star dello show Nina Dobrev e Paul Wesley

Sono passati ormai quattro anni dal termine della popolare serie tv di The CW The Vampire Diaries, ma i membri del cast non hanno certo smesso di tenersi in contatto tra loro. Ecco allora Nina Dobrev, Paul Wesley e i rispettivi partner in vacanza insieme per le montagne innevate del Wyoming.

E dire che Wesley e Dobrev nemmeno si sopportavano i primi tempi.

Sembra passata una vita da quando The Vampire Diaries faceva il suo debutto su The CW, all'epoca in cui i vampiri erano tornati di moda grazie al grande successo ottenuto da Twilight. Eppure, era solo il 2009, e allora la maggior parte del cast principale dello show non aveva ancora conosciuto la fama (il più noto era sicuramente Ian Somerhalder grazie a Lost).

Ma col passare del tempo, e l'aumentare delle stagioni, sul set sono nati amori e amicizie, e alcuni di questi rapporti hanno superato anche la prova del tempo: è il caso, per esempio, di Paul Wesley e Ian Somerhalder che hanno persino prodotto un liquore insieme, o per l'appunto di Nina Dobrev e Paul Wesley, che di recente sono andati a sciare insieme in Wyoming accompagnati dal compagno di lei, Shaun White, e dalla moglie di lui, Ines de Ramon.

Niente Stelena in senso amoroso, dunque, ma sicuramente l'amicizia tra gli interpreti di Stefan Salvatore e Elena Gilbert è andata ben oltre Mystic Falls.

E chissà che un giorno non arrivi anche una vera e propria reunion del cast di The Vampire Diaries, magari per un possibile revival?