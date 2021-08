The Vampire Diaries e la terribile audizione di Nina Dobrev. Ecco i dettagli!

La star di The Vampire Diaries Nina Dobrev ha sconvolto i fan nel 2015 quando ha lasciato lo show durante la sua sesta stagione. Basato sulla serie di romanzi di LJ Smith, l'adattamento è continuato per altre due stagioni senza di lei in maniera del tutto inaspettata considerando che la serie era incentrata sul personaggio di Elena Gilbert.

Tuttavia, con lo sviluppo di varie storie all'interno di The Vampire Diaries, l'attenzione verso Elena è andata scemando. Il suo allontanamento, comunque, scosse tutti, ma vediamo perché se ne andò e che fine ha fatto adesso.

Le ragioni del suo allontanamento furono molto semplici: l'attrice non voleva più continuare il progetto The Vampire Diaries e ha iniziato a dedicarsi ad altri lavori sia televisivi che cinematografici. Nonostante ciò, il suo personaggio è ritornata nel 2017 per il finale di serie.

Sebbene fosse un personaggio principale, la scelta di Nina Dobrev non fu immediata perché al primo provino ufficiale non fece proprio una bella figura. "La prima impressione di Nina è che non ha fatto impressione", ha detto a Entertainment Weekly la co-creatrice e produttrice esecutiva di TVD, Julie Plec. "Nessuno di noi ricordava di averla vista nell'audizione. In poche parole non aveva avuto alcun impatto su di noi."

In seguito la Dobrev ha ammesso di essere malata durante la sua audizione iniziale e per rimediare ha inviato ai produttori un nuovo nastro dell'audizione. In quel momento l'amarono così tanto da sceglierla immediatamente come attrice interprete della protagonista principale dello show di CW.

In ogni caso sembra passata una vita da quando The Vampire Diaries faceva il suo debutto su The CW, all'epoca in cui i vampiri erano tornati di moda grazie al grande successo ottenuto da Twilight. Eppure, era solo il 2009, e allora la maggior parte del cast principale dello show non aveva ancora conosciuto la fama (il più noto era sicuramente Ian Somerhalder grazie a Lost). Chissà che un giorno non arrivi anche una vera e propria reunion del cast di The Vampire Diaries, magari per un possibile revival?