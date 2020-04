The Vampire Diaries torna su La5 a partire dal 9 aprile

In questo periodo così particolare, le emittenti stanno rivedendo i propri palinsesti, offrendo ai fan l'opportunità di recuperare prodotti amati. È il caso della celebre The Vampire Diaries, la serie con protagonisti Ian Somerhalder, Paul Wesley e Nina Dobrev .

A partire da giovedì 9 aprile 2020, infatti, La 5 trasmetterà ogni giorno 3 episodi con appuntamento alle 13:05 fino alle 15:40. Insomma, si tratta di una ghiotta occasione per rivedere tutti i 171 episodi che compongono le 8 stagioni dello show, andato in onda su The CW dal 2009 al 2017.

The Vampire Diaries è stata creata da Kevin Williamson e Julie Plec ed è tratta dalla serie di romanzi Il diario del vampiri, di Lisa J. Smith. La storia segue le vicende di Elena Gilbert (Nina Dobrev), una ragazza che ha perso i genitori in un incidente automobilistico e la cui vita viene sconvolta quando scopre che il suo ragazzo, Stefan Salvatore (Paul Wesley), è un vampiro. Elena, inoltre, è identica alla donna che trasformò Stefan e suo fratello Damon (Ian Somerhalder). Dalla serie sono stati tratti anche due spin-off, ossia The Originals e Legacies.



Nei mesi scorsi vi avevamo segnalato che fine hanno fatto gli attori di The Vampire Diaries dalla conclusione dello show e, nel caso di Somerhalder c'è stata una nuova incursione del mondo dei vampiri con V-Wars, una produzione Netflix non del tutto riuscita.