The Veil: Elisabeth Moss sarà la protagonista della nuova serie thriller di Steven Knight

Elisabeth Moss non si ferma mai: dopo essere apparsa nella serie thriller Shining Girls, l'attrice è pronta a tornare al genere con un nuovo prodotto a episodi. Si tratta di The Veil, show creato da Steven Knight per FX e Hulu.

Il thriller, scritto e prodotto dallo stesso Knight insieme a Denise Di Novi, Nina Tassler e Lindsey McManus, racconta la relazione tra due donne, le quali stanno conducendo un mortale gioco della verità. Le due si trovano sulla strada di Parigi, Istanbul e Londra, e il loro sorprendente e teso rapporto nasconderà molte sorprese per i fan. Una delle donne ha infatti un segreto, e l'altra è in una missione per rivelarlo prima che tantissime vite vadano perse. Una storia ad alta tensione, che si prospetta interessante per gli spettatori.

"Sono decisamente entusiasta di raccontare questa storia, che è davvero internazionale e molto contemporanea", ha detto Knight in una recente dichiarazione. "Abbiamo messo insieme alcune delle persone più talentuose del settore. Poter lavorare insieme a Denise Di Novi è sempre un piacere e desideravo collaborare con Elisabeth Moss da molto tempo. Naturalmente io e FX siamo vecchi amici. Credo che questo sarà un evento televisivo di riferimento".

E voi, siete curiosi di vedere The Veil? Intanto, mentre aspettiamo maggiori informazioni sulla serie, Steven Knight parla del film di Peaky Blinders, altro prodotto sul quale è attualmente al lavoro.