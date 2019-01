The Vision and Scarlet Witch: la serie trova la sua showrunner

A quanto pare, i Marvel Studios stanno lavorando duramente nella serie televisiva titolata - almeno per ora - The Vision and Scarlet Witch e, stando a quanto svelato dal The Hollywood Reporter, avrebbero già trovato una showrunner.

Stando a quanto svelato dal sito, i Marvel Studios avrebbero ingaggiato Jac Schaeffer per scrivere e fare da showrunner al nuovo serial. Il lavoro della Schaeffer si concentrerà soprattutto sul pilot, che porterà la sua firma. Paul Bettany e Elizabeth Olsen torneranno ad interpretare, rispettivamente, i ruoli di Visione e Scarlet Witch all'interno della serie.

Il serial è uno di quelli prodotti esclusivamente per la nuova piattaforma digitale della Disney, Disney+, che verrà lanciata entro la fine dell'anno. Oltre a questo serial, la Marvel ha già annunciato una miniserie dedicata al Loki di Tom Hiddleston mentre è attesa anche una serie tv totalmente incentrata sui personaggi di Soldato d'Inverno e Falcon, interpretati da Sebastian Stan e da Anthony Mackie.

I personaggi di Scarlet Witch e di Visione hanno fatto il loro debutto cinematografico in Avengers: Age of Ultron del 2015 e sono riapparsi l'anno dopo in Captain America: Civil War. Il duo ha avuto anche un ruolo principale nell'acclamato Avengers: Infinity War, arrivato nei cinema lo scorso aprile. Non è la prima volta che Jac Schaeffer lavora con la Marvel: il film su Captain Marvel è co-scritto da lei ed è anche autrice dello script del film stand-alone sulla Vedova Nera di prossima produzione.