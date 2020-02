Kristofer Hivju sarà Nivellein: ecco chi è il nuovo personaggio di The Witcher 2

Solo stamattina abbiamo avuto la conferma di Kristofer Hivju nel cast di The Witcher 2, in cui lo vedremo nei panni di Nivellen. Scopriamo qualcosa in più su questo personaggio e sui suoi insoliti poteri.

Quello di Nivellen, o "Nigel", è uno dei personaggi che più rimangono impressi ai lettori dei racconti di Andrzej Sapkowski, non solo per la travagliata storia personale, ma soprattutto per il modo la sua storia s'intreccia con quella di Geralt di Rivia (Henry Cavill).

Nivellen appare per la prima volta in Un briciolo di verità, racconto contenuto nella raccolta Il Guardiano degli Innocenti: dopo aver seguito una scia di corpi fino ad una vecchia dimora, Geralt si trova faccia a faccia con un essere mostruoso, che alla sua vista inizia a grugnire e ringhiare. Nonostante il suo aspetto bestiale, è in grado di parlare e infatti di lì a poco inizierà a raccontare al Witcher la sua storia.

Dalle sembianze simili a quelle di un orso, Nivellen è da molto tempo vittima di una maledizione che, nonostante i numerosi tentativi, non è riuscito a spezzare.

Nel Continente molte leggende raccontano che l'amore di una donna riuscirà a rompere qualunque maledizione, ma purtroppo nessuna delle compagne di Nivellen ha avuto fortuna. La storia è così straziante che il Witcher deciderà di lasciare la povera bestia al suo destino e di ripartire.

Poco dopo verrà attaccato da Vereena, ultima compagna di Nivellen nonché una Bruxa: uno degli esseri più letali che esistano. Convinta che fosse lì per uccidere il suo amato, la donna attaccherà il cacciatore di mostri, che però verrà soccorso dallo stesso Nivellen.

Durante lo scontro avverrà l'inaspettato: grazie alla magica unione dell'amore di Vereena e del sangue versato da Nivellen la maledizione sarà spezzata.

I personaggi, così come i casting, sembrano essere il vero fiore all'occhiello di The Witcher 2, e, anche se non è ancora chiaro se Mark Hamill si unirà ad Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Kristofer Hivju nei prossimi episodi, quel che è certo è che nella seconda stagione l'azione e i cacciatori di mostri non mancheranno.