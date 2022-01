The Waking Dead 11, rilasciata una nuova immagine: rivedremo ancora QUEL personaggio

The Walking Dead 11 pt. 2 sta per arrivare su Disney+ e mentre attendiamo con pazienza l'uscita dei nuovi episodi, l'AMC ha condiviso un'immagine dal set che ci ha permesso di ritrovare ancora una volta Lauren Ridloff nei panni di Connie.

Dopo essere sopravvissuta al crollo di una caverna che l'ha intrappolata tra l'orda di camminatori di Alpha nella stagione 10, Connie è stata ritrovata da Virgil in A Certain Doom ed è riapparsa nuovamente nell'episodio 6 della stagione 11 di The Walking Dead dove, dopo essere sfuggita agli inquietanti Ferals, ha potuto fare ritorno ad Alessandria e ritrovare sua sorella Kelly.

"È stato fantastico riavere finalmente Lauren Ridloff", ha detto la showrunner Angela Kang in The Walking Dead: Episode Insider. "Abbiamo programmato per molto tempo di riportarla tra noi e abbiamo in qualche modo dato forma alla sua storia. Volevamo per lei un ritorno in grande stile".

Naturalmente Connie non è più la persona che era, come affermato anche da Lauren Ridloff:

"Una cosa abbastanza chiara è che anche Connie è cambiata", ha detto l'attrice quando le è stato chiesto se il ritorno di Connie ad Alessandria potesse riaccendere un potenziale interesse romantico Daryl. "È in un posto diverso con la sua mente. Si riunisce con una parte del suo gruppo, sua sorella in particolare, ma non è sicuramente la stessa persona che conoscevamo. Quindi penso che Connie ora abbia un disturbo da stress post-traumatico con cui deve fare i conti, e ha bisogno di affrontarlo prima di poter badare ad altre relazioni, sia con Daryl che con tutta comunità. Quindi solo il tempo ce lo dirà".

Voi cosa pensate accadrà tra Connie e Daryl? Ditecelo nei commenti.