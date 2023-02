The Walking Dead, che fine ha fatto Rick Grimes? Tutto sul personaggio di Andrew Lincoln

Rick Grimes ci fu presentato come protagonista principale di The Walking Dead, l'uomo senza il quale era impensabile che lo show potesse andare avanti: i fatti ci hanno poi mostrato come le cose non stessero così, con il personaggio di Andrew Lincoln che ad un certo punto ha dovuto cedere il passo ai suoi "comprimari".

Mentre arrivano le prime immagini dello spin-off su Rick e Michonne, potrebbe dunque risultare utile fare un veloce recap della situazione: quando abbiamo visto Rick per l'ultima volta? Qual era la situazione quando il nostro eroe fu costretto ad abbandonarci? E dove pensiamo si trovi attualmente?

Facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo alla nona stagione di The Walking Dead: Rick è a capo delle tre comunità, con Hilltop gestita da Maggie, i Salvatori capitanati da Daryl e il Regno guidato da Ezekiel; gli sforzi di Rick di tenere insieme i tre gruppi vengono però minati da un malcontento crescente soprattutto da parte di chi, come Maggie e Daryl, non vede di buon occhio la sua decisione di risparmiare la vita a Negan.

Proprio per fermare una Maggie decisa a uccidere il personaggio di Jeffrey Dean Morgan, Rick finisce però preda di una mandria di infetti: il nostro decide dunque di sacrificarsi, facendosi esplodere insieme al ponte che avrebbe inevitabilmente condotto gli zombie dai suoi compagni di viaggio. Creduto morto dai suoi amici, Rick riesce però a sopravvivere: a trovarlo è Anne, che lo porta con sé su un elicottero della CRM.

È il finale dell'undicesima stagione a svelarci un nuovo dettaglio: tentando di fuggire dalla CRM, Rick riesce infatti a lasciare tutti i suoi averi in una barca poi ritrovata da Michonne, prima di venir rintracciato da un elicottero dei suoi stessi carcerieri. E voi, che aspettative avete per questo spin-off? Pensate ci sia bisogno di un approfondimento su Rick? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la sinossi dello spin-off su Rick e Michonne.