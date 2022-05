The Walkign Dead: ecco 10 episodi che non necessitano di rewatch in attesa del finale

The Walking Dead sta per finire con la stagione 11 e in attesa di scoprire come terminerà la serie AMC, ecco per voi una lista di episodi che sicuramente non necessitano di un rewatch in vista dell'epilogo conclusivo.

Stagione 4, Episodio 14 "Il Bosco"

Stagione 6, Episodio 16 "L'ultimo giorno sulla Terra"

Stagione 7, Episodio 1 "Verrà il giorno in cui non sarai"

Stagione 7, Episodio 3 "La Cella"

Stagione 7, Episodio 6 "Giura"

Stagione 8, episodio 6 "Il re, la vedova e Rick"

Stagione 8, Episodio 9 "Honor"

Stagione 9, Episodio 15 "La quiete prima della tempesta"

Stagione 10, Episodio 18 "Trovami"

Stagione 10, Episodio 21 "Troverai un modo"

Come potete notare voi stessi, in questa lista non sono inclusi episodi delle prime 3 stagioni di The Walking Dead, quelli che di fatto hanno costruito la storia di questo show post-apocalittico e che dunque varrebbe sempre la pena di rivedere. Non sono inclusi nemmeno episodi della stagione 5 mentre, ben 3 episodi della stagione 7 sono inseriti.

Non è di certo un mistero che le prime stagioni della serie siano le preferite dei fan mentre, le ultime sono state quelle più criticate per alcune scelte narrative. La parte 3 di The Walking Dead 11 ha molte a cui rispondere e i fan sperano che nulla venga lasciato in sospeso.

Quali sono le vostre aspettative per questa definitiva conclusione dello show? Naturalmente, ditecelo nei commenti.