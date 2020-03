The Walking Dead 10: Danai Gurira parla dell'ultimo episodio di Michonne

Dopo un commovente addio a The Walking Dead, Danai Gurira è tornata a parlare del suo personaggio e stavolta si è concentrata sulla puntata finale di Michonne.

Intervistata da Variety, ha avuto modo di parlare in particolare dei flashback in cui abbiamo potuto scoprire quale sarebbe stata la sorte di Michonne se avesse fatto scelte diverse in passato e se si fosse unita ai Slavatori di Negan: "Per un'artista è stato davvero gratificante, ma d'altra parte anche molto agghiacciante, perché mostra davvero come una scelta ti possa trasformare in una persona completamente diversa. Ha fatto la scelta di aiutare una donna, e quella scelta l'ha messa sulla sua strada".

Ha poi parlato dell'idea centrale dell'episodio e del percorso che ha intrapreso con Michonne nel corso della serie: "Gli sceneggiatori hanno creato tutta la struttura narrativa. Angela Kang me ne ha parlato ed è stata molto disponibile verso di me e mi ha fatto collaborare. [...] Sono molto grata per quanto riguarda il modo in cui il personaggio di Michonne si è sviluppato. All'inizio il suo cuore si faceva sentire da sotto l'armatura e diceva 'Hey, fammi uscire'. Qualcosa legato ad Andrea le ha permesso di aprirsi sempre di più. Ha dovuto commettere molti errori prima che potesse diventare qualcuno di cui fidarsi e qualcuno da amare in questo gruppo".

In effetti il suo è stato un lungo percorso, iniziato con il finale della seconda stagione e arrivato quasi al finale della decima. La stessa attrice non ha comunque escluso un ritorno di Michonne in The Walking Dead nei film basati su Rick Grimes. C'è da aspettare anche per la serie principale però, dato che è stata interrotta a causa del Coronavirus, con grande dispiacere dei fan di TWD.