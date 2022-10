The Walkind Dead 11, la showrunner sul finale: 'Sarà come mandare un bambino al college'

Dopo il midseason finale dello scorso aprile, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Walking Dead 11x16, la serie di AMC è tornata sugli schermi con il primo degli ultimi otto episodi che porteranno alla conclusione dello show.

Nella sua ultima intervista con Deadline, la showrunner di TWD Angela Kang ha parlato dei prossimi spin-off in arrivo, di un possibile ritorno di Rick e Danai nel finale di serie e in generale del suo percorso all'interno dello show:

"Sarà divertente. Sono una delle produttrici dello show di Daryl e sono appena uscita da una riunione della serie. Sta arrivando. Norman è davvero eccitato. Sta andando tutto bene, quindi sono davvero felice di essere coinvolta nello show mentre lavoro ad altri miei progetti", ha raccontato la showrunner.

"E' un po' come mandare un bambino al college" ha continuato la Kang parlando del finale della serie. "È così difficile anche solo poterlo elaborare perché penso che per me e per molte persone che hanno attraversato tutto o la maggior parte di questo viaggio, è proprio come se avessi attraversato un'intera fase della vita. Sono rimasta incinta mentre stavo lavorando allo show, e ora mio figlio ha 10 anni. Ho visto i figli di altre persone crescere, passare da essere dei piccoli ragazzi a liceali o diplomati, persone innamorarsi nello show e sposarsi".

Alla domanda riguardante un eventuale ritorno di alcuni personaggi per l'episodio finale, la showrunner ha risposto: "So che devi chiederlo. Apprezzo la domanda, ma ci sono alcune cose che sono troppo spoilerose, quindi non posso raccontarle".