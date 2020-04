The Walkind Dead Beyond: lo showrunner anticipa la nuova première dello spin-off

Tra le première più attese, e cancellate a causa del CoronaVirus, c'era sinistramente The Walking Dead Beyond, spin-off della decennale serie post-apocalittica. Prima che la AMC ne rinviasse la messa in onda la data di debutto sarebbe dovuta essere proprio oggi: a ricordarlo lo showrunner Matt Negrete, che anticipa la nuova data della première.

Nel post, che troverete in dettaglio in calce, il produttore della serie ha ricordato non solo il lavoro degli attori e del team di tecnici che hanno collaborato al progetto, ma anche e soprattutto che tutti gli sforzi fatti non saranno vani e che presto potremo godere di nuovi entusiasmanti avventure:

"In origine, oggi sarebbe dovuta essere la data della première di The Walking Dead Beyond, che è stata riprogrammata entro la fine dell'anno a causa della situazione attuale. Il lato positivo, data la velocità con cui i giorni si susseguono, è che 'entro la fine dell'anno' potrebbe essere prima del previsto. Fino ad allora facciamo del nostro meglio per restare al sicuro, in salute e prenderci cura l'uno dell'altro. Giorni migliori sono in arrivo".

Le parole di Negrete sono decisamente misteriose e potrebbero indicare qualunque data dei prossimi mesi, ma il modo in cui ha sottolineato che la nuova data d'uscita sia dietro l'angolo potrebbe farci sperare in una messa in onda entro l'estate.

Del resto la recente notizia del postico di The Walking Dead Beyond non dava informazioni riguardo ulteriori scene da girare e rimaste in sospeso: è possibile che l'unico rallentamento sia dovuto alla fase di montaggio?

Per altri dettagli sulla serie, ambientata in una timeline differente rispetto a The Walking Dead, vi suggeriamo l'ultimo trailer di The Walking Dead Beyond