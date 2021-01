The Walkind Dead, Samantha Morton è in ospedale: l'attrice di Alpha ringrazia i medici

Mentre molti attori della serie di AMC si preparano alla stagione finale di The Walking Dead, l'ex interprete di Alpha Samantha Morton ha rivelato su Twitter di essere attualmente ricoverata in ospedale.

L'attrice ha condiviso diversi post sulla celebre piattaforma social, in cui ha fatto sapere ai suoi numerosi follower di essere in ospedale, anche se ancora non ha voluto rivelare per quale motivo. Ecco il messaggio che potete trovare in calce alla notizia: "Voglio ringraziare lo staff A ed E dell'ospedale Conquest per avermi aiutata stanotte. Sono grata al nostro servizio sanitario nazionale, vedere la zona rossa in prima persona e la gentilezza dei medici e degli infermieri è stata un'esperienza che ci ha reso più grati. Sto bene stasera solo grazie a loro".

Nei tweet successivi Samantha Morton ha voluto rassicurare tutti riguardo il suo stato di salute, affermando di sentirsi molto meglio, inoltre alla fine del messaggio l'interprete di Alpha nella decima stagione dello show ha ricordato a tutti di continuare ad indossare la mascherina, per evitare la diffusione del contagio di Coronavirus.

Per concludere la notizia vi segnaliamo che la tredicesima stagione dello show di AMC sarà quella conclusiva, ecco una interessante intervista ad Andrew Lincoln di The Walking Dead, in cui parla della sua esperienza sul set.