The Walkind Dead: ci sarà uno spin-off su Daryl con Norman Reedus?

Mentre i fan sono ancora in attesa di scoprire come sarà il finale di The Walking Dead 10, diversi rumor sembrano indicare che l'emittente televisiva AMC sia al lavoro su una serie interamente dedicata a Daryl Dixon.

Il personaggio interpretato da Norman Reedus è uno dei più amati e longevi della serie: il suo debutto risale alla prima stagione, quando insieme al fratello Merle si era unito al gruppo di sopravvissuti guidato da Shane. I due avevano intenzione di derubarli di tutte le loro provviste, ma i loro piani sono stati sconvolti dall'arrivo di Rick e dall'attacco degli zombie, che ha fatto le prime vittime tra i personaggi dello show.

Un'opera interamente dedicata alla sua storia sarebbe molto apprezzata dai fan, ma difficilmente i dirigenti di AMC priverebbero lo show principale di uno dei protagonisti, in particolare dopo gli ultimi eventi che hanno portato all'allontanamento di Rick e Michonne da Alexandria e di conseguenza alla loro assenza nelle prossime stagioni. Inoltre, proprio in seguito alla scomparsa dell'ex sceriffo di Atlanta, Daryl è ormai diventato il leader della nuova cittadina, andando a completare la trasformazione del suo personaggio, cambiato radicalmente rispetto al biker razzista e dedito al crimine visto negli episodi della prima stagione.

Inoltre c'è anche un motivo di tipo logistico: sarebbe molto difficile organizzare la storia e le riprese di quattro serie diverse, senza considerare la trilogia di film incentrata su Rick Grimes, inoltre il network rischierebbe di saturare completamente il mercato, andando a creare un certo "affaticamento" negli appassionati dell'opera di Robert Kirkman.

Nei giorni scorsi abbiamo provato ad ipotizzare un eventuale ritorno di Rick Grimes in The Walking Dead, evento che potrebbe risolvere alcuni dei problemi dello show.