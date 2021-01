The Walking Dead 10, si aggiungono due new entry al cast dell'episodio prequel su Negan

Come riportano svariate testate giornalistiche americane, l'episodio prequel dedicato a Negan e appartenente ai bonus episodes di The Walking Dead 10 si è arricchito con due new entry ufficiali nel cast, che sono per l'esattezza Miles Mussenden (Spider-Man: Homecoming) e Rodney Rowland (Twin Peaks, Savaged).

L'episodio intitolato "Here's Negan" è parte dei sei annunciati episodio aggiuntivi della decima stagione e sappiamo che affronterà l'inizio dell'apocalisse zombie però vissuto attraverso gli occhi di Negan, raccontandone sostanzialmente le origini. Circa 12 anni prima la fine della Guerra dei Sussurri, Negan e sua moglie Lucille (interpretata nell'episodio da Hilarie Burton, nella realtà vera moglie di Jeffrey Dean Morgan) - colpita dal cancro - si rintanano in un bunker in un seminterrato rifornito di una grande varietà di parrucche colorate e un frigo a corto di farmaci chemioterapici necessaria alla donna.



Nel cast di The Walking Dead 10 - Here's Negan troveremo anche i già annunciati Robert Patrick, Okea Eme-Akwari e Lynn Collins. Le identità dei personaggi di Mussenden e Rowland sono attualmente sconosciute, ma potrebbero tranquillamente vestire i panni di alcuni dei primi membri del gruppo dei Salvatori fondato proprio da Negan.



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per l'episodio speciale, anche se dovrebbe arrivare tra febbraio e aprile.