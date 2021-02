The Walking Dead 10: AMC pubblica il dietro le quinte delle puntate bonus

Mentre iniziamo a scoprire qualche dettaglio in più sulle puntate bonus di The Walking Dead 10, vi segnaliamo l'arrivo nel catalogo della piattaforma streaming di AMC del dietro le quinte dedicato agli episodi non ancora andati in onda.

Come sapete infatti, il network televisivo ha deciso di produrre una serie di puntate che ci introdurranno alle vicende della undicesima stagione, che sarà quella conclusiva dello show principale incentrato sul mondo di The Walking Dead. In calce alla notizia trovate quindi un tweet, condiviso dall'account ufficiale della serie, in cui è presente un breve teaser incentrato sugli episodi bonus, insieme a questo messaggio: "Prima del ritorno di The Walking Dead, guardate il fantastico making of della stagione in esclusiva per AMC+. Scoprirete come è stato possibile girare 6 episodi in sei settimane durante una pandemia globale".

Il costo del servizio streaming è di 8,99$ al mese, equivalenti all'incirca a 7,40€, gli abbonati, oltre a poter vedere il dietro le quinte, potranno guardare in anteprima le nuove vicende dei protagonisti dello show: il primo episodio bonus infatti sarà disponibile a partire da domenica 21 febbraio, mentre andrà in onda in TV la settimana dopo.

Infine vi segnaliamo questa intervista ad un ex attore di The Walking Dead, in cui discute dei cambiamenti di Negan.