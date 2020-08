The Walking Dead 10: Annunciati nuovi episodi speciali prima del finale di stagione

La pandemia di Coronavirus aveva interrotto i lavori sul finale di stagione della serie prodotta da AMC, dopo diversi mesi di attesa nelle scorse settimane era stata annunciata la ripresa dei lavori su The Walking Dead 10, il network ha anche fatto sapere di aver preparato degli speciali, che andranno in onda prima della puntata conclusiva.

In particolare scopriamo che Chris Hardwick sarà il presentatore di "The Walking Dead Preview Special", episodio che sarà trasmessa il prossimo 27 settembre e che ci mostrerà in anteprima i prossimi progetti per il mondo nato dalla mente di Robert Kirkman. Inoltre sempre a partire da settembre sarà possibile vedere "The Walking Dead: Episode Diaries", repliche delle puntate della decima stagione che saranno arricchite con interviste al cast ed altri filmati registrati nel dietro le quinte dello show.

Ecco il commento della showrunner Angela Kang: "Vedrete delle interviste agli attori e agli altri membri della troupe, inoltre presenteremo gli episodi in un modo mai fatto prima". Siamo sicuri che tutti gli appassionati della serie di AMC potranno scoprire qualche curiosità sullo show con protagonisti Daryl, Carol e gli altri sopravvissuti. Se cercate altre indiscrezioni sulla serie, vi segnaliamo questa notizia incentrata su una scena di The Walking Dead cancellata.