The Walking Dead 10 arriva in Blu-Ray: guardate il nuovo splendido cofanetto

La penultima stagione di The Walking Dead sta per arrivate in Blu-ray e DVD negli USA con i suoi 22 episodi completi. Il set di sei dischi raccoglierà i 16 episodi principali più i sei episodi bonus realizzati nel bel mezzo della pandemia di COVID-19 per ultimare la stagione lasciata a metà.

Mentre l'undicesima stagione segnerà la fine della tanto amata serie tv sugli zombie, i fan potranno riguardare la passata stagione in DVD o Blu-Ray e godersi anche tutti gli extra grazie allo splendido cofanetto, di cui potete vedere la copertina nell'immagine in calce alla notizia.



I contenuti speciali del Blu-ray e del DVD includono una featurette "In Memoriam", che ricorda i personaggi principali morti durante la Guerra dei Sussurri, e commenti audio con il cast e la troupe. Sicuramente è un cofanetto che non può mancare nella collezione di un fan dello show basato sui fumetti di Robert Kirkman.



Nella decima stagione abbiamo dovuto salutare momentaneamente Michonne (Danai Gurira) ma in compenso Maggie (Lauren Cohan) è tornata a casa insieme a suo figlio Hershel, appena in tempo per aiutare Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) a sconfiggere i Sussurratori: la più grande minaccia che il gruppo abbia mai affrontato, guidati da Alpha (Samantha Morton) prima e da Beta (Ryan Hurst) poi, questi villain hanno dato filo da torcere ai sopravvissuti.



Il cofanetto conterrà anche il tanto atteso episodio dedicato alle origini di Negan intitolato, come l'omonimo fumetto, "Here's Negan" (Ecco Negan).



The Walking Dead: The Complete Tenth Season uscirà in Blu-ray e DVD il 20 luglio in USA mentre l’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead debutterà domenica 22 agosto su AMC, sarà un'estate impegnata per i fan della serie post-apocalittica! E se nell'attesa siete curiosi di scoprire i luoghi di The Walking Dead, non perdetevi il nostro approfondimento.