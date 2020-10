The Walking Dead 10, arriva il gran finale: come guardarlo in tv e in streaming

Dopo l'anteprima fornita dalle nuove foto ufficiali, The Walking Dead 10 si appresta a raggiungere la sua naturale conclusione con un ultimo episodio speciale in prima tv assoluta.

Stasera domenica 4 negli USA e domani lunedì 5 in Italia su Fox (canale 112 di Sky), a solo 24 ore dalla messa in onda americana, alle 21:00 andrà in onda la puntata "Una morte certa" (titolo originale "A Certain Doom") che si aggiunge alla decima stagione in attesa di ulteriori 6 episodi extra previsti prossimamente.

In questo episodio speciale, il sedicesimo della stagione 10, Beta conduce la sua armata di zombie verso il rifugio dei sopravvissuti con l'obiettivo di rivendicare l'uccisione di Alpha. I Sussurratori si scontreranno quindi con i protagonisti, dando vita a uno scontro epico: farà il suo ritorno in scena anche Maggie, personaggio interpretato da Lauren Cohan, che verrà a sapere della morte di alcuni alleati causata dai micidiali villain. Grande attesa anche per le sorti di Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), tra i personaggi più amati della serie.

A causa della pandemia in corso e dello stop a riprese, produzioni e doppiaggi, il finale della decima stagione della serie tv AMC è slittato di qualche mese ma finalmente ci siamo e i fan sono pronti. L'episodio sarà disponibile anche in streaming su Now TV.