The Walking Dead 10, arriva il poster degli episodi extra: le immagini

Manca poco ormai all'arrivo dei sei episodi aggiuntivi della decima stagione di The Walking Dead, dopo che i piani di lavorazione erano stati stravolti dalla pandemia e dal conseguente lockdown. Se il primo episodio sarà disponibile in anticipo su AMC+, dal 28 febbraio le domande e le curiosità del pubblico inizieranno ad avere risposta.

AMC ha pubblicato un nuovo poster ufficiale dedicato ai nuovi episodi di The Walking Dead, che si può vedere anche in calce alla notizia.

Come ha già anticipato il produttore esecutivo Scott Gimple, l'ultimo segmento bonus, anche se sembra una serie completamente diversa, seguirà gli eventi della decima stagione dell'apocalisse zombie. "È all'indomani di 10A e 10B. Fa parte di quella storia. È collegato a tutto ciò. L'episodio 10x22, Here's Negan, ha a che fare ovviamente con il retroscena su Negan, ma anche in quel caso, questo è direttamente collegato alla storia che viene fuori dalla stagione 10. Questi episodi... c'erano sei episodi, sei settimane. Dovevamo farcele andare bene. Angela Kang, tutto lo staff, alcuni scrittori dal passato di The Walking Dead, alcune persone che sono tornate per lavorarci... tutti hanno dato il massimo."

Girati in sei settimane dallo scorso ottobre, gli episodi bonus di The Walking Dead 10 sono stati scritti e progettati per essere girati in piena sicurezza, rispettando tutti i protocolli e le norme anti-Covid.