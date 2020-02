The Walking Dead 10: arrivano nuovi indizi su quel che succederà nelle prossime puntate

Mentre aumenta il rating della seconda parte di The Walking Dead 10, possiamo intuire cosa ci aspetta nei nuovi episodi grazie alle sinossi pubblicate da AMC.

Nella puntata numero 11, intitolata Morning Star, vedremo la comunità di sopravvissuti alle prese con una decisione molto delicata: cercare di contrastare la minaccia dei Sussurratori in battaglia oppure battere in ritirata. Nei trailer della decima stagione si intravedeva un'epica battaglia con i Sussurratori, e dovrebbe avere luogo nel corso dell'episodio 12: in Walk With Us Alpha condurrà il gruppo di nemici verso Hilltop, anche grazie all'aiuto di Negan. Nel tredicesimo episodio, intitolato What We Become, dovremo invece dare l' addio al personaggio di Michonne, anche se ancora non è chiaro cosa le succederà.

Infine, l'episodio Look at the Flowers ha già fatto preoccupare i fan, dato che il titolo rimanda chiaramente ad un particolare del passato di Carol. La puntata 14 dovrebbe infatti ruotare intorno al personaggio interpretato da Melissa McBride e alle conseguenze di ciò che è avvenuto ad Hilltop, mentre Eugene guida una spedizione con lo scopo di incontrare Stephanie, un'ambasciatrice legata all'organizzazione che lotta per ricostruire il mondo civilizzato.

Non resta che aspettare di vedere le puntate per poter unire i puntini e scoprire il quadro generale. Nel frattempo il ritorno della decima stagione ha visto un particolare incontro romantico tra Negan e Alpha: la moglie di Jeffrey Dean Morgan ha commentato la scena di TWD.