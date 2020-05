The Walking Dead 10: aspettando Maggie, cosa ha fatto Lauren Cohan nel 2019?

L'episodio finale di The Walking Dead 10 andrà in onda più tardi quest'anno, ma un'anteprima diffusa da AMC ha rivelato l'atteso ritorno di Maggie. Lauren Cohan, attrice che interpreta il personaggio, ha lasciato lo show nella nona stagione: ma cosa ha fatto nel 2019?

Maggie è stata la grande assente di The Walking Dead 10, ma nella clip di anteprima la si vede leggere una lettera nella quale viene incoraggiata a tornare a casa in seguito alle morti di Jesus, Tara ed Enid per mano dei Sussurratori. Maggie verrà dunque riaccolta nella serie post apocalittica di AMC, come se si fosse presa un anno sabbatico.

Nel 2019, l'attrice è stata coprotagonista di Whiskey Cavalier, show ABC trasmesso su Premium Crime dal 7 marzo dello stesso anno. Nella serie veste i panni di Francesca "Frankie" Trowbridge, agente della CIA che si trova a lavorare con Will Chase, agente dell'FBI. Insieme, i due guidano una squadra di spie un po' indisciplinate ma in grado di salvare il mondo da pericolose minacce. Da Londra a Praga, passando per Parigi, la loro missione li porta in giro per il mondo, tra momenti di azione, adrenalina e tanta comicità.

Purtroppo Whiskey Cavalier è stato cancellato dopo una sola stagione, che è possibile vedere in chiaro sul 20 dal 6 maggio 2020. A proposito della serie sugli zombie più famosa di sempre, Jeffrey Dean Morgan ha spiegato perché non scorderà mai la morte di Abraham.

Non resta dunque che aspettare il finale di stagione per assistere al ritorno di Meggie (ecco un pronostico sull'uscita di The Walking Dead 10).