The Walking Dead 10, l'atteso ritorno di un personaggio ha fatto impazzire Norman Reedus

Nei giorni scorsi è andato in onda A Certain Doom, l'attesissimo episodio di The Walking 10 che ha sorpreso i fan della serie con un significativo ritorno.

In molti avevano a lungo desiderato di poter rivedere Connie e, quella che era solo una semplice speranza è finalmente diventata realtà. L'avevamo vista uscire dalla caverna insieme a Magna ma, da allora si erano perse le sue tracce. Angela Kang aveva anticipato che Daryl nel suo cuore ha sempre sperato nel ritorno di Connie e, ora finalmente Norman Reedus ha potuto mostrare tutto il suo entusiasmo per questo ricongiungimento.

"Ero super eccitato per quel [ritorno]. Mi piace molto il personaggio di Virgil, e mi piace molto il suo interprete. È super cool", ha detto Reedus a Talking Dead. "È uno dei personaggi più complicati che penso abbiamo mai avuto nello show, sono curioso di scoprire dove andrà. Ma ha trovato Connie, il che è fantastico". L'interprete di Daryl ha poi aggiunto: "Ricordo di aver guardato Connie sdraiata lì con le foglie tra i capelli, e ho pensato che era così bella da sembrare la protagonista di un servizio di Vogue. Non riuscivo a crederci. Sono super eccitato. Connie sta tornando!".

Ricordiamo che l'interprete di Connie ha dovuto momentaneamente rinunciare a The Walking Dead per prendere parte alla produzione de Gli Eterni, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. In attesa di scoprire cosa accadrà da qui in avanti, date un'occhiata a tutte le notizie che abbiamo sui 6 episodi extra di The Walking Dead 10.