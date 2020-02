The Walking Dead 10: Lauren Ridloff invita i fan alla calma per gli eventi accaduti

Mentre i fan sono in delirio per una particolare scena di sesso in The Walking Dead, l'attrice che interpreta Connie si preoccupa di rassicurare gli spettatori per ciò che è avvenuto nella nuova puntata della decima stagione.

"Prima di tutto, per favore non iniziate una rivolta. Niente rivolte qui. Non spedite lettere ad AMC lamentandovi di ciò che potreste aver visto stanotte. Non sappiamo quel che è successo. È davvero frustrante. Dobbiamo solo continuare a guardare la serie, no? E tenere le dita incrociate"

Queste le parole che ha voluto esprimere Lauren Ridloff attraverso un interprete, durante lo show televisivo Talking Dead. Connie, personaggio non udente entrato a far parte della serie alla nona stagione, era rimasta intrappolata insieme agli altri in una caverna piena di zombie, a causa di Alpha. Seguiranno spoiler sulla puntata intitolata Squeeze (La Grotta).

In questo nuovo episodio abbiamo potuto tirare un sospiro di sollievo poiché alcuni personaggi principali sono riusciti a fuggire dalla drammatica situazione. Connie, però, non è stata altrettanto fortunata: la dinamite che doveva servire a Carol come arma contro gli zombie ha finito per provocare una frana che intrappolato Connie e Magna nel tunnel. L'attrice ha quindi voluto prevenire le critiche sulla morte di Connie, affermando che per il momento non possiamo essere sicuri che sia effettivamente deceduta.

Solitamente infatti, quando un personaggio viene eliminato dal cast, compare poi nella sezione "in memoriam" di Talking Dead. Rimarrebbero poi in sospeso alcune questioni narrative aperte nel corso della nona stagione: dopo aver salvato dagli zombie un neonato abbandonato dai Sussurratori, Connie ha fatto riferimento ad un trauma passato, che però non è ancora stato rivelato.

In Italia, la puntata intitolata La Grotta andrà in onda il 24 febbraio.