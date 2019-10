The Walking Dead 10: Avi Nash parla del drammatico momento di Siddiq

Il probabile segreto di Siddiq in The Walking Dead è uno degli argomenti più misteriosi all'interno della decima stagione della celebre serie horror. Questa volta è intervenuto direttamente l'attore Avi Nash che ha parlato delle difficoltà che sta vivendo il suo personaggio.

L'ultimo trailer di The Walking Dead aveva mostrato, nuovamente, la presenza dei temibili Sussurratori e il grande pericolo che rappresentano per i protagonisti. Dopo questi primi episodi trasmessi da AMC abbiamo avuto la conferma che questi letali personaggi stanno mettendo a dura prova Michonne e il resto del gruppo, come dimostrato dai traumi emotivi e conseguenti strani comportamenti di Carol o il dubbio che potrebbe esserci addirittura una spia tra i personaggi.

Questa situazione caratterizzata da stress e ansia vede coinvolto anche Siddiq, la cui mente risulta ancora turbata dopo l'incontro con Alpha (Samantha Morton) il leader dei Sussurratori. Nash è intervenuto sull'attuale situazione del suo personaggio parlando del suo stato d'animo e della sua eventuale partecipazione in uno scontro fisico contro i pericolosi nemici.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Penso che è come se si trovasse in una situazione fangosa. Per questo non permette agli altri di condividere quello che sente. Lui crede che buttandosi a capofitto nel lavoro, i demoni che lo tormentano andranno via. Però capisce che non è così semplice. Alpha lo ha talmente traumatizzato che potrebbe essere un pericolo per tutti gli altri. Lo dimostra quell'intervento chirurgico che non riesce ad eseguire e che lascia in mano a Dante".

Queste invece le sue parole a proposito della figlia Coco:

"In questo momento non siamo più soltanto una comunità che cerca di sopravvivere, ma stiamo fiorendo e la nascita del bambino lo dimostra. Coco non è soltanto sua figlia, ma la figlia dell'intera comunità".

Infine l'attore ha parlato della sua presenza durante le battaglie contro i Sussurratori:

"Lui ha la responsabilità, insieme a Dante, di prendersi cura dei feriti. Ha anche la responsabilità di prendersi cura di Coco insieme a Rosita, Eugene e Gabriel. Senza dimenticare la responsabilità che sente nei confronti di se stesso e di tutti coloro che sono stati uccisi nel fienile. Lui si trova diviso tra queste tre situazioni. Lui è un dottore e deve dare speranza, ma allo stesso tempo vuole sfogare la sua ira".

La decima stagione di The Walking Dead viene trasmessa negli Stati Uniti dal network AMC. In Italia gli episodi vengono resi disponibili il giorno successivo alla messa in onda americana all'interno del canale Fox della piattaforma Sky. Se siete interessati potete dare un'occhiata al promo del nuovo episodio dove la paranoia sembra esplodere in The Walking Dead.