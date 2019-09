The Walking Dead 10 avrà delle atmosfere inquietanti e profondamente horror

Anche grazie all'introduzione nella stagione 9 dei Whisperers, dei nuovi villain che indossano maschere fatte di pelle di non-morti,, la decima stagione di The Walking Dead vanterà delle atmosfere inquietanti e profondamente horror.

La promessa è stata fatta da Angela Kang, nuova showrunner della serie AMC, nel corso di una recente intervista promozionale:

"Abbiamo parecchie atmosfere che restituiscono un buon senso da horror classico in alcuni di questi nuovi episodi. Sono una tale fan di quel genere, e a volte abbiamo visto come lo show sia in grado di mettere in scena molta azione, oppure drammi personali dei personaggi, ma amo da morire le situazioni di spavento, inquietanti e di suspense. Ne abbiamo molte in questa stagione, è fantastico."

Il trailer di The Walking Dead 10 aveva già fatto intuire queste nuove atmosfere horror, con la paura che a quanto pare sarà un tema ricorrente nel corso dei prossimi episodi dello show. "In questa stagione si parla di paura e di come si manifesta", ha detto la star di Siddiq Avi Nash. "I Whisperers sono i terroristi dell'apocalisse."

Anche Norman Reedus, interprete del protagonista Daryl Dixon, ha anticipato una stagione “inquietante”, avvertendo i fan che i sopravvissuti dovranno superare la crescente paranoia che colpisce le loro comunità. "È diverso. Quest'anno c'è un intero tema di paranoia, perché non sai chi sia chi", ha detto Reedus a Entertainment Tonight durante il Comic-Con di San Diego a luglio. "La cosa sta iniziando a provocare una spaccatura all'interno dei gruppi di cui ti puoi fidare, ci sono spie, è un modo totalmente inquietante di raccontare questa storia."

Per altri approfondimenti guardate un video promozionale di The Walking Dead 10.