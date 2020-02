The Walking Dead 10 avrà un finale 'epico' e con cliffhanger

Manca sempre meno al ritorno di The Walking Dead e abbiamo anche potuto dare uno sguardo alla sequenza iniziale di Squeeze, che andrà in onda il 24 febbraio su FOX. Ma cosa ci aspetta nella seconda parte della stagione? Ne ha discusso la showrunner Angela Kang in un'intervista per Entertainment Weekly.

L'autrice ha raccontato che si ripartirà subito dalla situazione delicata nella grotta, scenario che offrirà "un po' di azione avventurosa, un po' di horror" e in cui bisognerà vedere chi riuscirà a salvarsi. Kang ha condiviso anche il suo entusiasmo di poter approfondire il rapporto tra Negan (Jeffery Dean Morgan) e Alpha (Samantha Morton), descritti come "due leader furbi e formidabili che ora devono discutere e negoziare qual è il loro ruolo, come si sentono uno dei riguardi dell'altra e come potrebbero causare problemi insieme". La showrunner non ha mancato poi di sottolineare quanto apprezzi i due attori "formidabili", che le hanno dato modo di esplorare diversi snodi narrativi.



Nella seconda parte di stagione verrà inoltre dato spazio alla misteriosa voce sentita alla radio, soprattutto per quanto riguarda l'identità di questo personaggio e dell'influenza che potrebbe avere sui sopravvissuti.



In ogni caso, i prossimi episodi saranno il preludio per un finale epico: "spero che sia davvero emozionante per i fan. Abbiamo cercato di proporre qualcosa di epico". Kang ha sottolineato però che ogni episodio sarà importante, perché "avvicinandoci al finale, in ogni episodio succederanno cose incredibilmente importanti". Dopo aver anticipato che ci sarà una forte componente emotiva, ma anche l'introduzione di nuovi elementi, Kang ha rivelato che nel finale di stagione sarà presente un cliffhanger, di cui ha evitato di fornire dettagli in modo da lasciare la sorpresa ai fan.

In attesa del ritorno di The Walking Dead, vi segnaliamo che in questi giorni è in corso la causa tra AMC e Robert Kirkman, il creatore del franchise, legata a problemi economici circa i guadagni legati alla serie e al merchandising.