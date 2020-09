The Walking Dead 10, ecco Carol e Beatrice sul set dello scontro finale della stagione

Come ricordato dal recente teaser di The Walking Dead 10, l'atteso finale di stagione si prepara finalmente a debuttare su AMC e Fox il prossimo 4 ottobre. Nel frattempo, l'interprete di Beatrice Briana Venkus ha deciso di regalare ai fan uno sguardo al dietro le quinte dell'episodio.

Nel post che potete trovare in calce alla notizia, infatti, l'attrice ha condiviso una foto dal set in compagnia di Melissa McBride (Carol) che vede entrambe con indosso dei vestiti di scena ricoperti da sangue finto. Si tratta di una piccola anticipazione dello scontro decisivo tra il gruppo e i Sussurratori, le cui conseguenze avranno certamente un grande impatto anche sull'annunciata undicesima stagione.

Prevista inizialmente per lo scorso 12 aprile, la messa in onda episodio "A Certain Doom" è stato rinviata a causa della pandemia: il regista e veterano della serie Greg Nicotero aveva già realizzato le riprese principali, ma il team non ha potuto lavorare alla post-produzione come previsto per via della pandemia.

Cosa vi aspettate dal finale di stagione? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, vi lasciamo alle 5 cose che vorremo dal finale di The Walking Dead 10 e ai primi dettagli sullo speciale di The Walking Dead che svelerà alcune anticipazioni sul futuro del franchise.