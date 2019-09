The Walking Dead 10: Carol farà cose 'mai viste prima', promette Melissa McBride

La decima stagione di The Walking Dead sarà caratterizzata da atmosfere inquietanti e dalla forte componente horror, secondo la showrunner Angela Kang. Inoltre, Carol sarà impegnata in azioni che non abbiamo mai visto compiere dal personaggio interpretato da Melissa McBride.

In occasione dell'anteprima dei nuovi episodi di TWD, l'attrice ha raccontato a Skybound, parlando di Carol: "non posso entrare nello specifico, ma posso dire che farà cose che non le ho mai visto fare prima e che io come attrice non ho mai fatto prima". McBride ha accennato al tipo di azioni che la vedranno coinvolta. "Alcune scene d'azione davvero divertenti, ma verranno approfonditi anche aspetti emotivi di Carol che io non ho mai provato. Per me significa tanto."



La prossima stagione dello show targato AMC dovrebbe offrire la resa dei conti tra Carol e Alpha e McBride ha parlato delle prospettive del suo personaggio. "Penso che stia solo cercando un posto dove possa lasciare tutto il dolore alle spalle". Il riferimento è alla "perdita di Henry e tutti gli altri morti per mano di Alpha e i Sussurratori, i nemici che non puoi vedere. Ma anche la fine della favola, che non lo è mai stata".



The Walking Dead tornerà in onda il 6 ottobre su AMC.