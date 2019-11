The Walking Dead 10: Carol e Daryl sono pronti a sfidare Alpha!

Mancano pochi episodi ormai alla conclusione della decima stagione di The Walking Dead ed è chiaro come lo scontro tra i protagonisti e i temibili Sussurattori sia sempre stato l'evento che tutti aspettavano. Nel sesto episodio ci sarà un passo importante verso di esso, dove vedremo Carol e Daryl partire alla ricerca del loro leader:Alpha.

Nel promo dell'episodio 10x06 abbiamo potuto vedere condensato in pochi secondi molti eventi importanti, come un probabile nuovo gruppo di sopravvissuti o la particolare situazione di Negan, fuggito nel corso del quinto episodio e adesso in procinto di essere portato al cospetto del personaggio interpretato da Samantha Morton, mentre in alcune scene lo si vede camminare nel gruppo dei Sussurratori.

Alpha continua a rimanere un fulcro narrativo importante perché a causa delle sue azioni passate, ovvero l'uccisione di Henry, Carol è entrato in uno stato di depressione e disperazione che l'hanno portata anche a essere perseguitata dai morti. Ma il personaggio interpretato da Melissa McBride adesso è in cerca di vendetta e quest'ultima potrebbe iniziare già nel sesto episodio che, come mostrato dal promo, la vede riunita a Daryl (Norman Reedus) in un team che i fan aspettavano da tempo. La volontà della donna sembra incrollabile, come dimostrato dalle parole che dice all'amico a proposito del suo piano "Il gruppo di Alpha. Lo troveremo e lo distruggeremo".

Pensate ci sarà già una resa dei conti tra i due personaggi e Alpha nel prossimo episodio? Vi ricordiamo che Bonds sarà trasmesso il prossimo 10 novembre negli Stati Uniti su AMC, mentre in Italia sarà disponibile il giorno successivo all'interno del canale satellitare Fox di Sky.