The Walking Dead 10: il cast spera di rendere Andrew Lincoln orgoglioso

La decima stagione di The Walking Dead sarà la prima senza il protagonista Andrew Lincoln, che ha dato il volto a Rick Grimes in 103 episodi della serie. Diversi membri del cast si augurano di rendere l’attore orgoglioso del lavoro fatto e del futuro dello show, che continuerà senza uno dei pilastri principali.

“Ora che Andy ha lasciato lo show, abbiamo il compito super importante di continuare il lavoro, sapendo che la storia è l’aspetto più importante”, ha dichiarato Cooper Andrews (Jerry). “Questa stagione sarà diversa rispetto a ciò che abbiamo fatto in passato e spero davvero che Andy sia orgoglioso del risultato”.

Nonostante le voci di una possibile riunone tra Daryl e Rick, Norman Reedus (Daryl) ha ammesso che è diverso continuare la serie senza uno dei protagonisti di tutti questi anni e con cui ha affrontato l’intero percorso fino a ora. “Devo dire che è strano senza Rick”, ha dichiarato durante il Comicon. “Siamo venuti qui e qualcuno del personale dell’hotel ha messo immagini di Rick in ogni punto delle nostre stanze, nei bagni, nei letti, nelle docce. Abbiamo le stanze coperte di Rick”.

Con la prossima stagione ci sarà anche un altro addio importante, quello di Michonne (Danai Gurira), e gli attori si stanno già preparando ad affrontare l’idea di dover salutare un altro dei personaggi più iconici. “Ci mancheranno”, ha dichiarato Jeffrey Dean Morgan (Negan). “Penso che gli scrittori stiano facendo davvero un buon lavoro nel far avanzare la storia. Penso a cosa abbiamo fatto con l’addio di Andy, sono molto orgoglioso. Spero che riusciremo a fare lo stesso con l’addio di Danai. Ma c’è un vuoto che non potrà essere colmato. È la verità. E questo vale per gli addii di Andy e Danai”.

Anche se Andrew Lincoln è uscito dalla serie, tornerà nei panni di Rick Grimes nel film di The Walking Dead, di cui potete gustarvi il teaser ufficiale.