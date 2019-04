The Walking Dead 10 sarà una celebrazione di Michonne prima del suo abbandono

A febbraio scorso è stato ufficialmente confermato che Danai Gurira lascerà The Walking Dead nel corso della decima stagione della fortunata serie campione d'ascolti prodotta da AMC.

Nel corso di una recente intervista, la nuova showrunner della serie Angela Kang ha dichiarato che i nuovi episodi - che arriveranno negli ultimi mesi del 2019 - saranno una celebrazione del personaggio prima del suo abbandono.

"Amiamo Danai" ha detto la Kang. "Siamo così felici per lei e per l'incredibile momento della sua vita e della sua carriera. Il nostro obiettivo adesso è quello di dare ai fan un'ultima grande e succosa storia per il personaggio di Michonne. Abbiamo visto una profonda evoluzione in lei negli scorsi episodi, e vogliamo continuare su questa strada, vogliamo continuare a farla riflettere sui modi per gestire la leadership in un mondo come quello della nostra serie. Che retaggio lascerà a chi verrà dopo di lei, agli altri leader e alla sua famiglia?"

La Kang ha proseguito:

"Michonne è nata come una persona solitaria, ed è arrivata ad avere un profondo impatto sulle altre persone nella storia di The Walking Dead. Vogliamo vedere dove va a finire, e sono elettrizzata dalla possibilità di continuare a lavorare con Danai anche nella prossima stagione, perché è stata una parte incredibile dello show"

Per altre notizie, vi ricordiamo che la AMC ha annunciato un nuovo spin-off di The Walking Dead, una serie ancora senza titolo incentrata sulla prima generazione nata nel mondo post-apocalittico descritto dalla serie originale: la prima stagione sarà composta da dieci puntate e avrà per protagoniste due ragazze adolescenti.