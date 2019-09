The Walking Dead 10: chi è il colpevole dietro i graffiti sui Whisperer?

Il trailer della decima stagione di The Walking Dead mostra una figura incappucciata che diffonde in maniera furtiva la propaganda 'anti-Whisperer', una mossa certamente condannata da Michonne, preoccupata della crescente paura e paranoia, sufficiente per poter separare in prospettiva ancora una volta tutte le comunità.

"Quest'idea del fumetto del 'silenzio ai Whisperer' è grandiosa e il nostro gruppo entra in conflitto ma in questo caso esiste un sentimento, rispetto alla guerra dei Salvatori, dove esistono elementi di paranoia ma anche una sensazione di guerra fredda" ha spiegato Angela Kang.

Nei fumetti è Rick Grimes a ordinare la propaganda, esortando i sopravvissuti a 'mettere a tacere i Whisperer'.

Michonne non vuole che essi vengano dimenticati:"Voglio che le persone se ne ricordino ogni secondo di ogni giorno".



Tra i colpevoli si fa il nome di Alden ma per il momento rimane un'ipotesi e altre possibilità rimangono sempre valide.

Alden è anche un membro della milizia sotto la supervisione di Daryl, che forma un gruppo di combattenti nella comunità di Alexandria. Chi sarà il colpevole di questa campagna anti-Whisperer?

Secondo la showrunner inoltre, Carol e Daryl sono anime gemelle mentre i personaggi di Maggie e Georgie potrebbero essere collegate ai nuovi villain di Fear the Walking Dead. I nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead sono ancora inediti in Italia. Il rinnovo della decima stagione è arrivato nel mese di gennaio.