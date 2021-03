The Walking Dead 10, chi sono i Mietitori? Tutto sui misteriosi nuovi villain della serie

È arrivata una nuova minaccia pronta a dare del filo da torcere ai protagonisti di The Walking Dead. Stiamo parlando dei Mietitori, i misteriosi nuovi antagonisti introdotti in "Home Sweet Home", l'episodio bonus della decima stagione incentrato sul ritorno di Maggie (Lauren Cohan).

Nel corso della puntata, Maggie e Cole rivelano che i Reaper sono un gruppo di persone che hanno attaccato la loro casa, spuntando dal nulla e spazzando via qualsiasi cosa abbiano trovato sulla loro scia. A differenza dell'approccio "stealth" e basato sull'effetto orrorifico dei Sussurratori, i nuovi antagonisti sembrano un gruppo militarmente organizzato e ben armato che si nasconde nei boschi per cacciare uno per uno i sopravvissuti che incontrano per la loro strada.

"La cosa ancora più terrificante di ciò che è stato in grado di fare fisicamente, è quando inizia a parlare e afferma di averla marchiata" ha spiegato la produttrice Denise Huth parlando dello scambio di battute tra uno dei Mietitori e il personaggio di Lauren Cohan (via Comicbook.com). "E Maggie non sa cosa significa, nessuno lo sa, ma è davvero inquietante. Penso che sia davvero interessante vedere personaggi come Maggie, Cole ed Elijag che hanno paura. Per dei personaggi forti e abili a combattere come loro, avere paura è un altro livello con cui dovranno confrontarsi."

La Huth ha aggiunto: "E sfortunatamente, i cattivi non stanno mai lontani. Alzano sempre le loro brutte teste, quindi probabilmente è solo una questione di tempo prima di vedere altri Mietitori."

Per scoprire di più sui Mietitori non ci resta che attendere il prossimo 8 marzo, giorno di uscita dell'episodio 10x18 di The Walking Dead.



Qui potete trovare la nostra recensione di The Walking Dead 10x17.