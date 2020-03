The Walking Dead 10: ecco chi muore nei fumetti durante la Guerra dei Sussurratori

È arrivata la guerra nel mondo di The Walking Dead: con uno stratagemma da classico film horror i villain di TWD hanno invaso Hilltop, apprestandosi a seminare panico e a mietere molte vittime. L'evento è stato descritto anche nel fumetto ed è passato alla storia con il nome di "Whisperer War".

Prima che arrivasse Game of Thrones a sorprendere gli spettatori con morti inaspettate e violente, la serie di The Walking Dead aveva già iniziato a mettere in chiaro quanto nessuno fosse al sicuro nel mondo post apocalittico dominato dagli zombie, un'attitudine che deriva proprio dall' opera madre di Robert Kirkman. Ecco i personaggi principali che cadono in battaglia.

Padre Gabriel: è di guardia sulla cima di una torre e avvista l'immensa orda di zombie diretta ad Alexandria. Si precipita giù ma nella foga cade dalla scala e si rompe una gamba, rimanendo tra l'altro incastrato. Diventa quindi facile preda di Beta , che lo trafigge uccidendolo.

Andrea: viene morsa da un non morto nel tentativo di salvare Eugene, caduto da cavallo durante una spedizione. Nella serie tv il personaggio è morto da tempo, ma nei fumetti ha sostanzialmente il ruolo che ha ora Michonne: guerriera abile e compagna di Rick. Dato che Michonne è lontana, alcuni ipotizzano che la vittima al posto di Andrea possa essere Rosita, anche grazie all'indizio contenuto nel titolo della puntata A Certain Doom.

Altri personaggi secondari vengono uccisi quando l'orda arriva al cancello di Alexandria.

Alpha: viene uccisa da Negan, che le taglia la testa. La vicenda spinge Beta a cercare vendetta presso il gruppo di Rick, ritenuto responsabile della sua morte.

Beta: muore dopo che la guerra si è conclusa dopo essersi imbattuto in Aaron e Jesus nel bosco. Dato che Jesus è già morto nella serie, è probabile che sia Daryl ad ucciderlo, visto che i due hanno un conto in sospeso.

Altri personaggi come Carol ed Ezeckiel sono già morti a questo punto del fumetto, per cui è davvero difficile dire a quale sorte andranno incontro. Non resta che aspettare il proseguo del combattimento per scoprire se gli autori seguiranno più o meno la strada maestra tracciata da Kirkman. Intanto, Norman Reedus ha parlato del nuovo look di Daryl.