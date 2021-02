The Walking Dead 10, chi sono quei soldati in Armatura Bianca? Parla la showrunner

In una recente intervista, la showrunner Angela Kang di The Walking Dead ha avuto modo di approfondire alcuni dettagli e ruolo dei soldati in armatura bianca visti nel season finale della decima stagione della serie, "A Certain Doom", dove proprio questi soldati arrestavano Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess.

Nell'imminente "Splinter", uno dei sei episodi aggiuntivi della decima stagione di The Walking Dead, estensione post-finale dell'arco narrativo pre-ultima stagione, la Kang sostiene che scopriremo cosa è accaduto al gruppo dopo la loro cattura nel cliffhanger che ha concluso la stagione. Ha infatti spiegato:



"L'episodio che sta per andare in onda è solo la punta dell'iceberg. C'è dietro tutta un'altra grande storia da approfondire e interpretare. Ci sono più personaggi all'interno di quel gruppo ancora da incontrare, ma qui cominceremo ad approfondirli un po', a farci un'idea delle vibrazioni che emanano, di cosa parlano, qual è il loro obiettivo, e tutto attraverso la prospettiva dei nostri personaggi. Ma c'è molto di più in arrivo nell'undicesima stagione di The Walking Dead".



I lettori del fumetto di The Walking Dead, comunque, avranno sicuramente riconosciuto quei soldati come l'Esercito del Commonwealth, una forza militare che difende la civiltà ormai diffusa che ospita Stephanie e migliaia di altri sopravvissuti.



The Walking Dead - Splinter andrà in onda su AMC il prossimo 21 marzo.